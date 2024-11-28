Юрзинов о Ги Буше в «Авангарде»: «Приглашение североамериканского тренера нередко является историей из категории «купи – продай». Классическая школа в России – «найди и воспитай»

Владимир Юрзинов высказался о назначении Ги Буше на пост тренера «Авангарда».

– В Омск едет второй североамериканский тренер в КХЛ. Как прокомментируете это событие?

– В нашей стране есть уникальная тренерская школа, которая, надеюсь, сохранила великое наследие тренеров советского хоккея – Аркадия Чернышева, Анатолия Тарасова, Виктора Тихонова, список можно долго продолжать.

Очень важно развивать эту школу, проводить тренерские семинары, обсуждать и добавлять в нее все лучшее, что видим в мировом хоккее.

Про времена СССР не говорю, тогда уделялось очень большое внимание развитию тренерской школы. Но семинары проводились и на заре КХЛ и МХЛ, в них участвовали многие наши специалисты, посчастливилось получать приглашения и мне.

К сожалению, в последние годы общению наших тренеров, развитию школы уделяем не так много внимания. Особенно после того, как из-за железного занавеса временно закрылся институт сборных России, который в свое время воспитал практически всех ведущих тренеров в нынешней КХЛ.

Начинает буксовать тренерская школа – получаем те события, которые видим в том числе в Омске.

– Как вы к таким событиям относитесь?

– Хорошо отношусь ко всем тренерам. Но в условиях России приглашение североамериканского тренера нередко является историей из категории «купи – продай». Такие тренеры стремятся быстро дать результат, под них активно приобретаются игроки, идет перетряска состава.

Иногда работает принцип временщиков – «после нас хоть потоп», и быстрый результат завершается затяжным спадом.

Классическая тренерская школа в нашей стране – в категории «найди и воспитай». Культ работы с молодежью, на будущее нашего хоккея идет от Тарасова и Чернышева. В свое время Анатолий Владимирович говорил мне, новичку цеха: «Только воспитав молодого хоккеиста для сборной, станешь настоящим тренером!» Это девиз всей нашей школы.

Всем нашим клубам нужна фундаментальная работа. Посмотрите не в Америку, а в Россию – используйте огромный и бесценный опыт, например, Владимира Крикунова, Зинэтулы Билялетдинова, Петра Воробьева! Возьмите их на роль консультантов – и они сразу увидят, где идет работа на будущее, а куда пришел временщик, – сказал консультант тренерского штаба СКА, заслуженный тренер СССР Владимир Юрзинов.

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