Директор «Динамо» о Рябкине: «Диалог идет не без шероховатостей. Им движет юношеский максимализм – Иван хочет всего и сразу, но иногда надо потерпеть и поработать»

Спортивный директор «Динамо» высказался о ситуации с Иваном Рябкиным.

Ранее появилась информация , что 17-летний форвард может продолжить карьеру в Северной Америке.

– Тема с возможным отъездом Ивана Рябкина в Америку успокоилась?

– С отъездом – да. Мы постоянно находимся в контакте с его представителями: и с российским агентом – Глебом Чистяковым, и с американским – Максимом Моливером. Каждый день находимся на связи по Ивану. Не без шероховатостей, но диалог идет.

– Он сам понимает, что вы пытаетесь до него донести? Недавно легенда российского хоккея, а ныне старший тренер команды Вячеслав Козлов публично через прессу давал напутствие Ивану. Вы чувствуете какую-то реакцию?

– Надеюсь на это. Учитывая, какая у него мечта и что он хочет быть звездой мирового хоккея, я бы на его месте прислушался к словам Козлова . Это человек, который провел почти 1300 матчей в НХЛ и выиграл два Кубка Стэнли. К нему стоит прислушаться.

Думаю, что Иваном движут молодость и амбиции. Это юношеский максимализм. Конечно, Иван иногда хочет всего и сразу, здесь и сейчас. А иногда надо потерпеть, подождать и поработать.

Уверен, что даже если он отправится в североамериканскую систему, не все будет просто. Никто не отдаст ничего на блюде. Туда приезжает много молодых ребят, которые бьются за свое место под солнцем.

Надо засучить рукава и работать в России, – сказал спортивный директор «Динамо » Алексей Сопин .

Директор «Динамо» о Комтуа: «Судьи считают его провокатором, кажется. Мы не любили, если против нас канадцы так играли. Противные, лезут под кожу, постоянные стычки»

Вячеслав Козлов о Рябкине: «Он не готов к КХЛ – не только мое мнение, но всех тренеров. По скорости пока не успевает. Он сказал: «Я лучше здесь буду сидеть, чем в молодежке»