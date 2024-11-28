Дорофеев забил 12-й гол в сезоне в матче против «Колорадо». У него 15 очков в 23 играх
Павел Дорофеев забил гол в матче против «Колорадо».
Нападающий «Вегаса» набрал 1 (1+0) балл в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Эвеланш» (1:2 Б).
Павел Дорофеев провел на льду 17:16 (полезность «плюс 1») и отметился 4 бросками в створ ворот и 1 блоком. Он также допустил 1 потерю.
Всего на его счету теперь 15 (12+3) баллов в 23 играх сезона.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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