Дорофеев забил 12-й гол в сезоне в матче против «Колорадо». У него 15 очков в 23 играх

Павел Дорофеев забил гол в матче против «Колорадо».

Нападающий «Вегаса » набрал 1 (1+0) балл в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Эвеланш» (1:2 Б).

Павел Дорофеев провел на льду 17:16 (полезность «плюс 1») и отметился 4 бросками в створ ворот и 1 блоком. Он также допустил 1 потерю.

Всего на его счету теперь 15 (12+3) баллов в 23 играх сезона.