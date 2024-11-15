Величкин о Дорофееве: «В России он уже элитный игрок, в этом году должен покорить элиту североамериканского хоккея. У него все впереди»
Геннадий Величкин поделился мнением о форварде «Вегаса» Павле Дорофееве.
«Павел был золотым резервом «Магнитки». Я это всегда понимал, знал, но так получилось, что он ушел из клуба. К сожалению, покинул команду, когда меня уже там не было.
Я считаю, что Паша очень талантливый игрок и как человек уникальный. Очень мало таких ребят я видел в своей жизни. У него все впереди.
Этот сезон в НХЛ для него будет определяющим. Во втором звене у него будет больше игрового времени, у него другие партнеры, в отличие от прошлого сезона. Гораздо больше шансов забивать голы.
В России он уже элитный хоккеист, в этом году он должен покорить элиту североамериканского хоккея», – сказал бывший вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Legalbet
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