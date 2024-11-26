Дорофеев забил 11-й гол в сезоне НХЛ – в матче с «Филадельфией». Форвард «Вегаса» набрал 14 очков в 22 играх сезона
Павел Дорофеев забил 11-й гол в сезоне НХЛ.
«Вегас» обыграл «Филадельфию» (5:4 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Павел Дорофеев реализовал большинство во втором периоде, забросив 11-ю шайбу в нынешнем сезоне.
В этом матче россиянин также заработал показатель полезности «плюс 1», нанес четыре броска по воротам и провел на льду 19:00 (5 секунд – в большинстве).
Форвард набрал 14 (11+3) очков при полезности «минус 6» в 22 матчах текущего сезона НХЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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