Дорофеев забил 11-й гол в сезоне НХЛ – в матче с «Филадельфией». Форвард «Вегаса» набрал 14 очков в 22 играх сезона

Павел Дорофеев забил 11-й гол в сезоне НХЛ.

«Вегас » обыграл «Филадельфию» (5:4 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Павел Дорофеев реализовал большинство во втором периоде, забросив 11-ю шайбу в нынешнем сезоне.

В этом матче россиянин также заработал показатель полезности «плюс 1», нанес четыре броска по воротам и провел на льду 19:00 (5 секунд – в большинстве).

Форвард набрал 14 (11+3) очков при полезности «минус 6» в 22 матчах текущего сезона НХЛ .