Капризов избежал серьезной травмы – тренер «Миннесоты» подтвердил. Вскоре он должен вернуться в строй, Хуснутдинов – тоже

Кирилл Капризов избежал серьезной травмы – тренер «Миннесоты» подтвердил.

Форвард «Уайлд» пропустил игру с «Калгари» из-за повреждения. В матче против «Эдмонтона» (5:3) Дрэйк Каджула в средней зоне ударил в колено россиянину.

«Да, конечно, да», – сказал главный тренер команды Джон Хайнс , отвечая на вопрос о том, избежал ли Капризов серьезной травмы.

Нападающий вскоре должен вернуться в строй, как и еще один россиянин из «Миннесоты» – Марат Хуснутдинов , пропустивший матч против «Флэймс» из-за травмы нижней части тела.

В 19 играх в сезоне Капризов набрал 34 (13+21) очка при полезности «+16». Он занимает 2-е место в гонке бомбардиров.

Капризов избежал серьезной травмы (Эллиотт Фридман)