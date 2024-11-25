Капризов избежал серьезной травмы – тренер «Миннесоты» подтвердил. Вскоре он должен вернуться в строй, Хуснутдинов – тоже
Кирилл Капризов избежал серьезной травмы – тренер «Миннесоты» подтвердил.
Форвард «Уайлд» пропустил игру с «Калгари» из-за повреждения. В матче против «Эдмонтона» (5:3) Дрэйк Каджула в средней зоне ударил в колено россиянину.
«Да, конечно, да», – сказал главный тренер команды Джон Хайнс, отвечая на вопрос о том, избежал ли Капризов серьезной травмы.
Нападающий вскоре должен вернуться в строй, как и еще один россиянин из «Миннесоты» – Марат Хуснутдинов, пропустивший матч против «Флэймс» из-за травмы нижней части тела.
В 19 играх в сезоне Капризов набрал 34 (13+21) очка при полезности «+16». Он занимает 2-е место в гонке бомбардиров.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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