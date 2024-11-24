Капризов избежал серьезной травмы (Эллиотт Фридман)

Кирилл Капризов избежал серьезной травмы.

Об этом сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

«Новости о Кирилле Капризове положительные: серьезной травмы нет.

Посмотрим, как он будет себя чувствовать в ближайшие дни», – написал Фридман.

Напомним, Капризов пропустил игру с «Калгари» из-за повреждения. В матче против «Эдмонтона» (5:3) Дрэйк Каджула в средней зоне ударил в колено россиянину.