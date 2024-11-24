Капризов избежал серьезной травмы (Эллиотт Фридман)
Кирилл Капризов избежал серьезной травмы.
Об этом сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.
«Новости о Кирилле Капризове положительные: серьезной травмы нет.
Посмотрим, как он будет себя чувствовать в ближайшие дни», – написал Фридман.
Напомним, Капризов пропустил игру с «Калгари» из-за повреждения. В матче против «Эдмонтона» (5:3) Дрэйк Каджула в средней зоне ударил в колено россиянину.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть Эллиотта Фридмана
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