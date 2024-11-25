Хартман о травме Капризова: «Он лучший бомбардир НХЛ – нужно заполнить большую пустоту. «Миннесота» должна выкладываться по полной»

Райан Хартман прокомментировал травму Кирилла Капризова.

Российский форвард «Миннесоты » пропустил матч регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» (3:4) из-за повреждения колена.

Главный тренер команды Джон Хайнс заявил, что Капризов избежал серьезной травмы и скоро вернется в состав.

«Несколько парней у нас уже выбывали из строя, но это лучший бомбардир лиги – большая пустота, которую нужно заполнить.

Мы должны действовать как команда и выкладываться по полной», – сказал форвард «Миннесоты» Райан Хартман .

В 19 играх в сезоне Капризов набрал 34 (13+21) очка при полезности «плюс 16». Он занимает второе место в гонке бомбардиров НХЛ.