Хартман о травме Капризова: «Он лучший бомбардир НХЛ – нужно заполнить большую пустоту. «Миннесота» должна выкладываться по полной»
Райан Хартман прокомментировал травму Кирилла Капризова.
Российский форвард «Миннесоты» пропустил матч регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» (3:4) из-за повреждения колена.
Главный тренер команды Джон Хайнс заявил, что Капризов избежал серьезной травмы и скоро вернется в состав.
«Несколько парней у нас уже выбывали из строя, но это лучший бомбардир лиги – большая пустота, которую нужно заполнить.
Мы должны действовать как команда и выкладываться по полной», – сказал форвард «Миннесоты» Райан Хартман.
В 19 играх в сезоне Капризов набрал 34 (13+21) очка при полезности «плюс 16». Он занимает второе место в гонке бомбардиров НХЛ.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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