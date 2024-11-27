Менелл об игре за сборную легионеров на Кубке Первого канала: «Я русский. Мне нравится Россия, моя жизнь в Москве»
Бреннан Менелл заявил, что ему нравится жить в России.
Американский игрок проводит третий сезон в московском «Динамо». Еще один год он отыграл за «Динамо» Минск.
В 2023 году Менелл получил российское гражданство.
«Хочу ли сыграть за сборную легионеров на Кубке Первого канала? Я русский. Кем себя чувствую – легионером или русским? И так, и так.
Моя жизнь сейчас здесь, в Москве. Мне нравится Россия и мои партнеры по команде. Так что, я и русский, и иностранец», – сказал защитник «Динамо».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости