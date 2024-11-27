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Менелл об игре за сборную легионеров на Кубке Первого канала: «Я русский. Мне нравится Россия, моя жизнь в Москве»

Бреннан Менелл заявил, что ему нравится жить в России.

Американский игрок проводит третий сезон в московском «Динамо». Еще один год он отыграл за «Динамо» Минск.

В 2023 году Менелл получил российское гражданство.

«Хочу ли сыграть за сборную легионеров на Кубке Первого канала? Я русский. Кем себя чувствую – легионером или русским? И так, и так.

Моя жизнь сейчас здесь, в Москве. Мне нравится Россия и мои партнеры по команде. Так что, я и русский, и иностранец», – сказал защитник «Динамо». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
logoБреннан Менелл
logoДинамо Москва
logoКХЛ
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