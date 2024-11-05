Защитник «Динамо» Паталаха о Пакетте: «Поздравили, когда он стал гражданином России. По-русски он пока не говорит, скоро начнет, правда»

Марио Паталаха рассказал, что Седрик Пакетт будет учить русский язык.

Ранее стало известно , что канадский хоккеист «Динамо » получил российский паспорт.

«Седрика все поздравили, когда он стал гражданином России. Но по-русски он пока не говорит. Правда, скоро начнет. Бреннан Менелл вот старается говорить на русском. Он знает команды и подсказы на льду.

Например, он определяет порядок выхода на смену. Я иногда могу что-то сказать на английском, чтобы Менеллу было легче, а он старается говорить на русском. С английским у меня не все супер», – сказал защитник московского клуба Марио Паталаха.