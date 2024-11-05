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Защитник «Динамо» Паталаха о Пакетте: «Поздравили, когда он стал гражданином России. По-русски он пока не говорит, скоро начнет, правда»

Марио Паталаха рассказал, что Седрик Пакетт будет учить русский язык.

Ранее стало известно, что канадский хоккеист «Динамо» получил российский паспорт.

«Седрика все поздравили, когда он стал гражданином России. Но по-русски он пока не говорит. Правда, скоро начнет. Бреннан Менелл вот старается говорить на русском. Он знает команды и подсказы на льду.

Например, он определяет порядок выхода на смену. Я иногда могу что-то сказать на английском, чтобы Менеллу было легче, а он старается говорить на русском. С английским у меня не все супер», – сказал защитник московского клуба Марио Паталаха.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
logoКХЛ
logoДинамо Москва
logoСедрик Пакетт
натурализация
logoБреннан Менелл
logoМарио Паталаха
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