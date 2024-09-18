Менелл о русском языке: «Говорю на нем каждый день, узнаю новые слова. У меня девушка из России – она общается со мной, и запас слов растет»
Бреннан Менелл рассказал об успехах в изучении русского языка.
Американский игрок проводит третий сезон в московском «Динамо». Еще один год он отыграл за «Динамо» Минск.
В 2023 году Менелл получил российское гражданство.
«Каждый день я говорю на русском, узнаю новые слова. Правда, летом я ездил в Америку и меньше ими пользовался. В Москве у меня больше практики, и с каждым днем все увереннее говорю. Но еще много работы предстоит.
У меня девушка из России, она постоянно общается со мной на языке, узнаю много нового, и запас слов растет. Каждый день мне все комфортнее и комфортнее общаться на русском», – сказал защитник «Динамо» Бреннан Менелл.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Legalbet
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