Менелл о русском языке: «Говорю на нем каждый день, узнаю новые слова. У меня девушка из России – она общается со мной, и запас слов растет»

Бреннан Менелл рассказал об успехах в изучении русского языка.

Американский игрок проводит третий сезон в московском «Динамо». Еще один год он отыграл за «Динамо» Минск.

В 2023 году Менелл получил российское гражданство.

«Каждый день я говорю на русском, узнаю новые слова. Правда, летом я ездил в Америку и меньше ими пользовался. В Москве у меня больше практики, и с каждым днем все увереннее говорю. Но еще много работы предстоит.

У меня девушка из России, она постоянно общается со мной на языке, узнаю много нового, и запас слов растет. Каждый день мне все комфортнее и комфортнее общаться на русском», – сказал защитник «Динамо » Бреннан Менелл .