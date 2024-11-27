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Марчинский о работе в Китае: «В России таких зарплат для детских тренеров нет. От 160 до 500 тысяч рублей в месяц. Там огромный интерес к хоккею»

Антон Марчинский рассказал о работе тренером в Китае.

– Для зарубежных тренеров китайцы придумали свои имена на английском, чтобы нам было удобнее общаться. Я занимался с девочкой Синди 2011 года рождения. Она могла тренироваться с утра до вечера, ее нужно было «тормозить»!

Это надо видеть, как она тренировалась, настоящий фанатик! В Китае очень много девочек занимаются хоккеем. Причем вместе с мальчиками.

– Куда любящие хоккей дети идут дальше?

– Они уезжают в Канаду. В 14 лет. Поступают в колледжи или школы и продолжают хоккейный путь в Северной Америке.

В Китае огромный интерес к хоккею. Они разработали специальную программу перед Олимпиадой. Государство субсидировало приглашение иностранных специалистов, которые должны были поднять уровень хоккея в стране.

– Сколько получали детские тренеры в Китае?

– В России таких зарплат для детских тренеров нет. Мы заключали годичный контракт. От 160 до 500 тысяч рублей в месяц в зависимости от школы. Проживание и питание нам оплачивали. Опять же, все это дело переговоров.

Китайцы – интересный народ. Мы только спустя некоторое время узнали, что эта программа субсидируется государством, что закладывается в бюджет. А иногда бывало, что приглашали людей на одну сумму, а в Китае она менялась в меньшую сторону.

– О времени в Китае вспоминаете с позитивом?

– Конечно, классный опыт. Пожил в Китае, познакомился с культурой, кухней. Но я не был на Великой Китайской стене! Говорят, не видел ее – не был в Китае. Вот у меня за полтора года не получилось до нее добраться, – сказал спортивный директор «Нефтехимика» Антон Марчинский.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
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