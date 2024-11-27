Зарплата Кирилла Петрова в «Нефтехимике» – 6 млн рублей. Он может получить 3 млн рублей бонусов, если клуб попадет в плей-офф (Metaratings)
Оклад Кирилла Петрова в «Нефтехимике» составит 6 млн рублей.
Как сообщает Metaratings, он также может заработать 3 млн рублей в качестве бонусов, если нижнекамцы попадут в плей-офф.
27 ноября Кирилл Петров перешел в «Нефтехимик», подписав контракт до конца сезона.
Он сыграл 19 матчей за «Юнисон» в Olimpbet ВХЛ в нынешнем сезоне и набрал 13 (5+8) баллов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
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