«Нефтехимик» поместил Киселевича в список отказов

«Нефтехимик» поместил защитника Богдана Киселевича в список отказов.

В течение 48 часов любой клуб Фонбет Чемпионата КХЛ может предложить хоккеисту продолжить карьеру в своей структуре.

В нынешнем сезоне Богдан Киселевич провел 25 матчей и набрал 3 (0+3) балла при полезности «минус 3».