Кирилл Петров перешел в «Нефтехимик». Форвард набрал 13 очков в 19 матчах за «Юнисон» в ВХЛ

Кирилл Петров перешел в «Нефтехимик».

Нижнекамский клуб подписал с 34-летним форвардом до завешения этого сезона.

В этом сезоне Кирилл Петров выступал за «Юнисон » в ВХЛ и набрал 13 (5+8) очков в 19 матчах регулярного чемпионата при среднем игровом времени 19:48.

На данный момент в КХЛ хоккеист провел 853 матча в общей сложности и отметился 378 (181+197) баллами за результативность.