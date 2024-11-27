Кирилл Петров перешел в «Нефтехимик». Форвард набрал 13 очков в 19 матчах за «Юнисон» в ВХЛ
Кирилл Петров перешел в «Нефтехимик».
Нижнекамский клуб подписал с 34-летним форвардом до завешения этого сезона.
В этом сезоне Кирилл Петров выступал за «Юнисон» в ВХЛ и набрал 13 (5+8) очков в 19 матчах регулярного чемпионата при среднем игровом времени 19:48.
На данный момент в КХЛ хоккеист провел 853 матча в общей сложности и отметился 378 (181+197) баллами за результативность.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт КХЛ
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