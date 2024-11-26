Депутат Свищев о словах Гретцки про Овечкина: «Пример того, как должны вести себя величайшие спортсмены. Гашеку надо поучиться у него»
Депутат Дмитрий Свищев отреагировал на критику Доминика Гашека в адрес НХЛ.
Экс-вратарь «Спартака» Доминик Гашек ранее так высказался о возможном проведении «Коламбусом» «Вечера русского наследия» во время игры против «Вашингтона»: «НХЛ определенно сошла с ума».
«Ему нужно внимательно изучать высказывания других величайших спортсменов, которые реально отделяют спорт от политики.
Недавно читал высказывание Уэйна Гретцки, который заявил, что хочет быть первым, кто пожмет руку Александру Овечкину после покорения его рекорда. То есть, легендарный канадец, который может лишиться вроде бы вечного достижения, выражает огромное уважение русскому парню.
Вот это прекрасный пример того, как должны вести себя величайшие люди и спортсмены. Гашеку надо поучиться у Гретцки», – заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
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