Гретцки об Овечкине: «Мы с Алексом хорошие друзья. Надеюсь, я буду первым, кто пожмет ему руку, когда он побьет рекорд»
Уэйн Гретцки высказался о погоне Александра Овечкина за его рекордом по голам.
39-летний Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (868 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
«Люди все время спрашивают меня об этом. Вы знаете, мы с Алексом хорошие друзья. Алекс – особенный молодой человек.
Я очень горжусь тем, чего я достиг, забил 894 гола. Ничто не может этого изменить.
Алекс проявил себя исключительно в нашей игре и в «Вашингтоне». Надеюсь, я буду первым, кто пожмет ему руку, когда он побьет рекорд», – сказал Уэйн Гретцки в эфире CNBC.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: RMNB.com
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