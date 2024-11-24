Гретцки об Овечкине: «Мы с Алексом хорошие друзья. Надеюсь, я буду первым, кто пожмет ему руку, когда он побьет рекорд»

Уэйн Гретцки высказался о погоне Александра Овечкина за его рекордом по голам.

39-летний Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (868 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Люди все время спрашивают меня об этом. Вы знаете, мы с Алексом хорошие друзья. Алекс – особенный молодой человек.

Я очень горжусь тем, чего я достиг, забил 894 гола. Ничто не может этого изменить.

Алекс проявил себя исключительно в нашей игре и в «Вашингтоне ». Надеюсь, я буду первым, кто пожмет ему руку, когда он побьет рекорд», – сказал Уэйн Гретцки в эфире CNBC.