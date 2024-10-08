Чешский комментатор Йинох о словах Гашека про россиян в НХЛ: «Мне это уже надоело. К слову о морализаторстве: в сезоне-2011/12 ты поехал в Россию»
Чешский комментатор Михал Йинох оценил слова Доминика Гашека о россиянах в НХЛ.
Чешский вратарь выступал за «Спартак» в КХЛ.
Ранее Гашек высказался об игре российских хоккеистов в НХЛ: «Лига стала рекламой боевых действий. Ее руководство несет ответственность».
«Мне это уже надоело. Меня оскорбляет намек на то, что, следя за НХЛ или комментируя ее, я якобы становлюсь сторонником России.
Русские в НХЛ молчат, и это к лучшему.
К слову о морализаторстве. В сезоне-2011/12 (на самом деле в сезоне-2010/11 – Спортс’‘) ты все равно поехал в Россию», – приводит Sport.cz слова комментатора Михала Йиноха.
Гашек не прошел в чешский сенат. Экс-вратарь сборной Чехии проиграл выборы, заняв 3-е место в своем округе с 20% голосов
Опубликовал: Ilia Shevchenko
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