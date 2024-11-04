  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Властимил Петржела: «В Чехии меня приняли за русского шпиона за то, что выразил мнение о Гашеке. Все, что он говорит, – ненормально. Я не против того, что россияне играют в НХЛ»
5

Властимил Петржела: «В Чехии меня приняли за русского шпиона за то, что выразил мнение о Гашеке. Все, что он говорит, – ненормально. Я не против того, что россияне играют в НХЛ»

Властимил Петржела рассказал, как его приняли за русского шпиона в Чехии.

«Однажды выразил свое мнение о том, что думаю о Гашеке, так за это в Чехии меня приняли за русского шпиона. Все, что говорит Гашек [в адрес России], – это ненормально.

В Чехии одни поддерживают его мнение, другие – меньше. Но я не Гашек. Я такое не говорю и никогда не скажу о российских спортсменах. Я не против того, что хоккеисты из России играют в НХЛ.

Не знаю, зачем так ведет себя Гашек. Он же хотел пойти в политику и стать сенатором, но люди из Чехии не позволили этому быть. Народ не дал ему власти», – рассказал бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела.

Напомним, бывший вратарь хоккейного «Спартака» и сборной Чехии Доминик Гашек неоднократно критиковал НХЛ за то, что в лиге играют россияне.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Р-Спорт»
logoДоминик Гашек
logoНХЛ
logoВластимил Петржела
Политика
Р-Спорт
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Чешский комментатор Йинох о словах Гашека про россиян в НХЛ: «Мне это уже надоело. К слову о морализаторстве: в сезоне-2011/12 ты поехал в Россию»
248 октября, 19:26
Андрей Сафронов: «Эпопея Гашека в России закончена. Собака лает, караван идет. Пускай делает какие-то заявления комментировать нечего»
14 октября, 12:10
Губерниев о Гашеке: «Типичный мудак. Великий спортсмен к старости начал сходить с ума. Пусть вооружится клюшкой и нападет на Белый дом или Капитолий»
313 октября, 17:00
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
НХЛ. «Эдмонтон» сыграет с «Нью-Джерси», «Нэшвилл» примет «Лос-Анджелес»
1522 минуты назад
Роман Ротенберг: «Попросил Кузнецова и Деанджело не говорить с судьями. В Америке общение идет, но у нас нет таких традиций. Надо уважать нашу культуру»
723 минуты назад
КХЛ. СКА проиграл «Куньлуню», «Спартак» победил «Сочи», «Динамо» Москва уступило «Торпедо», «Витязь» обыграл «Динамо» Минск
156сегодня, 18:50
Ротенберг о вратарях СКА: «У нас длинный путь. Когда «Вегас» выиграл Кубок Стэнли, у них в финале вышел четвертый голкипер, потому что трое других травмировались. Все ребята нужны»
14сегодня, 18:49
Овечкин – 1-я звезда недели в НХЛ, у него 5+4 в 4 играх. Нечас – 2-я, Кросби – 3-я
36сегодня, 18:33
Ларионов о матче с «Динамо»: «Это хоккей, который возвращает людей на трибуны. Было все: интрига, голы, режиссура. Горжусь ребятами, все приложили усилия для результата»
3сегодня, 18:14
Роман Ротенберг: «Советую игрокам СКА перестать разговаривать с судьями. Беру это на себя. Были споры со стороны хоккеистов сегодня, я извинился перед арбитрами»
23сегодня, 17:59
Кудашов о 4:5 от «Торпедо»: «Такие игры надо доводить до победы, дорабатывать в каждом микроэпизоде»
7сегодня, 17:45
Жамнов о 3:1 с «Сочи»: «Не та победа, какую мы ждали. Очень плохо сыграли начало, чисто наш недострой. Меньшинством довольны, но столько удаляться нельзя»
3сегодня, 17:33
Кравец о 2:1 со СКА: «Хорошая победа, радостная. Выполнили установку, играли правильно, по плану»
13сегодня, 17:22
Ко всем новостям
Последние новости
Дмитрий Васильев о словах Дюамель: «Фигурное катание давно стало глобализированным. Пусть задаст такой же вопрос нашим хоккеистам в НХЛ. Хотел бы услышать, в какое место ее пошлют»
6 минут назад
Зубов об 1:3 от «Спартака»: «Неплохая игра, но счет на табло. Нам нужно более настырно лезть на пятак, бросать. Голы придут»
155 минут назад
Форвард «Торпедо» Воронин достиг отметки 500 матчей в КХЛ
2сегодня, 16:17
Сергей Телегин о драке Робинсона с Шалуновым: «Молодец! Все правильно сделал. На него налетели и он показал то, что нужно было»
3сегодня, 15:59
Гернат о Радулове: «Он знает, как побеждать. Именно такой лидер был необходим «Локомотиву». Мы следуем за ним и становимся лучше каждый день»
3сегодня, 15:38
Быков о погоне Овечкина за Гретцки: «Говорим не о 15-летнем мальчике, которому это могло бы вскружить голову. Хоккеисты такого уровня сконцентрированы на своей игре»
сегодня, 14:44
Кожевников о Мичкове: «Если будет стабилен, то отработает свои висты. Матвей выделяется, но 1-й сезон не может быть показательным»
сегодня, 14:30
Летанг о результативной серии Кросби: «Рад, что он снова стал усатым. Эти чертовы усы заставляют его двигаться»
5сегодня, 13:50Фото
Мойсевич – в основе СКА на матч с «Куньлунем». 20-летний голкипер залечил травму и дебютирует в сезоне
1сегодня, 13:21Фото
«Барыс» расторг контракт с Эллисоном с выплатой компенсации. Форвард провел 12 матчей за клуб
сегодня, 12:52