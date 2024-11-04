Властимил Петржела: «В Чехии меня приняли за русского шпиона за то, что выразил мнение о Гашеке. Все, что он говорит, – ненормально. Я не против того, что россияне играют в НХЛ»

Властимил Петржела рассказал, как его приняли за русского шпиона в Чехии.

«Однажды выразил свое мнение о том, что думаю о Гашеке, так за это в Чехии меня приняли за русского шпиона. Все, что говорит Гашек [в адрес России], – это ненормально.

В Чехии одни поддерживают его мнение, другие – меньше. Но я не Гашек. Я такое не говорю и никогда не скажу о российских спортсменах. Я не против того, что хоккеисты из России играют в НХЛ .

Не знаю, зачем так ведет себя Гашек. Он же хотел пойти в политику и стать сенатором, но люди из Чехии не позволили этому быть. Народ не дал ему власти», – рассказал бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела .

Напомним, бывший вратарь хоккейного «Спартака» и сборной Чехии Доминик Гашек неоднократно критиковал НХЛ за то, что в лиге играют россияне.