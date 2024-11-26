Губерниев о Гашеке: «Из него политик как из дерьма граната. Думает, что он председатель земного шара, что ли? Надо поспокойнее быть»

Дмитрий Губерниев отреагировал на критику Доминика Гашека в адрес НХЛ.

Экс-вратарь «Спартака» Доминик Гашек ранее так высказался о возможном проведении «Коламбусом » «Вечера русского наследия» во время игры против «Вашингтона »: «НХЛ определенно сошла с ума».

«Какое вообще отношение имеет гражданин Чехии к тому, что происходит в американском «Коламбусе»? Ему должен главврач Маргулис телевизор уже отключить.

Обидно за великого спортсмена, потому что там уже чувство величия переходит в маразм. Он думает, что он председатель земного шара, что ли? Надо поспокойнее быть.

Я очень надеюсь, что все деньги, которые он заработал в «проклятой» России, направил на благотворительность. Из него политик как из дерьма граната. Великий был спортсмен, но по факту сейчас смешной», – сказал комментатор Дмитрий Губерниев .