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У Зуба перелом стопы. Защитник «Оттавы» выбыл на неопределенный срок

Артем Зуб получил перелом стопы в матче с «Ванкувером».

Российский защитник «Оттавы» выбыл на неопределенный срок. 

Сообщается, что Зуб получил травму во время игры регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера». Россиянин заблокировал бросок соперника, шайба попала защитнику в стопу.

После случившегося Зуб начал хромать, но не покинул лед и смог завершить игру. 

На счету защитника 2 результативные передачи в 11 матчах текущего сезона при полезности -7. Ранее Зуб пропустил 8 матчей из-за сотрясения мозга. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
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