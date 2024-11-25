У Зуба перелом стопы. Защитник «Оттавы» выбыл на неопределенный срок

Артем Зуб получил перелом стопы в матче с «Ванкувером».

Российский защитник «Оттавы» выбыл на неопределенный срок.

Сообщается, что Зуб получил травму во время игры регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера ». Россиянин заблокировал бросок соперника, шайба попала защитнику в стопу.

После случившегося Зуб начал хромать, но не покинул лед и смог завершить игру.

На счету защитника 2 результативные передачи в 11 матчах текущего сезона при полезности -7. Ранее Зуб пропустил 8 матчей из-за сотрясения мозга.