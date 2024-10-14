Зуб получил травму верхней части тела в матче против «Лос-Анджелеса»
Артем Зуб не смог доиграть матч против «Лос-Анджелеса» из-за повреждения.
Защитник «Оттавы» получил травму верхней части тела. Он провел на льду всего 2 минуты и 38 секунд.
В первом периоде Артем Зуб попал под силовой прием нападающего «Лос-Анджелеса» Таннера Жанно.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба «Оттавы»
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