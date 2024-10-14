Зуб получил травму верхней части тела в матче против «Лос-Анджелеса»

Артем Зуб не смог доиграть матч против «Лос-Анджелеса» из-за повреждения.

Защитник «Оттавы» получил травму верхней части тела. Он провел на льду всего 2 минуты и 38 секунд.

В первом периоде Артем Зуб попал под силовой прием нападающего «Лос-Анджелеса » Таннера Жанно .