Зуб приступил к тренировкам с «Оттавой». Защитник пропустил 8 матчей из-за сотрясения мозга
Артем Зуб приступил к тренировкам с «Оттавой».
В понедельник 29-летний защитник провел полноценную тренировку с командой.
Он пропустил 8 матчей из-за сотрясения мозга, полученного в игре с «Лос-Анджелесом» в результате силового приема в исполнении Таннера Жанно.
Зуб поедет с «Сенаторс» на гостевой матч против «Баффало» (5 ноября, начало по московскому времени – 6 ноября в 03:00).
Ожидается, что он может вернуться в состав либо в этой игре, либо в следующей – дома против «Айлендерс» (7 ноября, начало по московскому времени – 8 ноября в 03:00.
В текущем сезоне Артем успел провести 3 матча. В прошлом сезоне он набрал 25 (5+20) очков в 69 играх в регулярке.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Ottawa Citizen
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