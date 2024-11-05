Зуб приступил к тренировкам с «Оттавой». Защитник пропустил 8 матчей из-за сотрясения мозга

Артем Зуб приступил к тренировкам с «Оттавой».

В понедельник 29-летний защитник провел полноценную тренировку с командой.

Он пропустил 8 матчей из-за сотрясения мозга, полученного в игре с «Лос-Анджелесом » в результате силового приема в исполнении Таннера Жанно .

Зуб поедет с «Сенаторс» на гостевой матч против «Баффало» (5 ноября, начало по московскому времени – 6 ноября в 03:00).

Ожидается, что он может вернуться в состав либо в этой игре, либо в следующей – дома против «Айлендерс» (7 ноября, начало по московскому времени – 8 ноября в 03:00.

В текущем сезоне Артем успел провести 3 матча. В прошлом сезоне он набрал 25 (5+20) очков в 69 играх в регулярке.