Серебряков о дебюте за «Авангард»: «Давно не играл. Тяжелый момент. С каждым периодом больше входил в игру, начинал чувствовать ее. Спасибо пацанам, которые помогали, блокировали»

Никита Серебряков высказался после дебютного матча за «Авангард».

Вратарь отбил 23 из 25 бросков в игре против «Барыса » (3:2 ОТ).

– Как складывалась эта игра для тебя?

– Честно говоря, очень тяжело. Давно не играл. Тяжелый момент. Но с каждым периодом входил больше и больше в игру, начинал чувствовать ее. Спасибо огромное пацанам, которые помогали, блокировали, сыграли отлично в меньшинстве и все‑таки смогли забросить – давили, давили и смогли.

– Как концовка игры с твоей стороны смотрелась?

– Я верил, что мы сможем забить, потому что были моменты, немножко не хватало. Но видел, что ребята хотят, идут с полной самоотдачей, поэтому это было просто делом времени. И слава богу, что мы додавили, – сказал вратарь «Авангарда » Никита Серебряков .