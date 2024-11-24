Серебряков о дебюте за «Авангард»: «Давно не играл. Тяжелый момент. С каждым периодом больше входил в игру, начинал чувствовать ее. Спасибо пацанам, которые помогали, блокировали»
Никита Серебряков высказался после дебютного матча за «Авангард».
Вратарь отбил 23 из 25 бросков в игре против «Барыса» (3:2 ОТ).
– Как складывалась эта игра для тебя?
– Честно говоря, очень тяжело. Давно не играл. Тяжелый момент. Но с каждым периодом входил больше и больше в игру, начинал чувствовать ее. Спасибо огромное пацанам, которые помогали, блокировали, сыграли отлично в меньшинстве и все‑таки смогли забросить – давили, давили и смогли.
– Как концовка игры с твоей стороны смотрелась?
– Я верил, что мы сможем забить, потому что были моменты, немножко не хватало. Но видел, что ребята хотят, идут с полной самоотдачей, поэтому это было просто делом времени. И слава богу, что мы додавили, – сказал вратарь «Авангарда» Никита Серебряков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Авангарда»
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