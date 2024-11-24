Звягин о 3:2 с «Барысом»: «Ребята верили до конца, что смогут спасти матч. Забили очень хорошие голы, в овертайме вырвали важное для нас второе очко»

Сергей Звягин подвел итоги матча против «Барыса» (3:2 ОТ).

«Хорошая игра, интересная для болельщиков, здорово, что были полные трибуны. Поздравляю «Барыс » с юбилеем, 25 лет – это большая цифра, желаю им дальнейшего развития.

По игре: у нас было много хороших моментов, соперник очень опасно контратаковал, получилось у них забить, но ребята верили до конца, что смогут спасти этот матч.

Забили очень хорошие голы, а в овертайме вырвали очень важное для нас второе очко. Думаю, ребята заслужили эту победу», – сказал главный тренер «Авангарда » Сергей Звягин .