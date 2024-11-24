Звягин о 3:2 с «Барысом»: «Ребята верили до конца, что смогут спасти матч. Забили очень хорошие голы, в овертайме вырвали важное для нас второе очко»
Сергей Звягин подвел итоги матча против «Барыса» (3:2 ОТ).
«Хорошая игра, интересная для болельщиков, здорово, что были полные трибуны. Поздравляю «Барыс» с юбилеем, 25 лет – это большая цифра, желаю им дальнейшего развития.
По игре: у нас было много хороших моментов, соперник очень опасно контратаковал, получилось у них забить, но ребята верили до конца, что смогут спасти этот матч.
Забили очень хорошие голы, а в овертайме вырвали очень важное для нас второе очко. Думаю, ребята заслужили эту победу», – сказал главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости