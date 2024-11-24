Третьяк о Серебрякове в «Авангарде»: «Никита вернется в элиту вратарей КХЛ. Он талантлив. В СКА у него что-то не получилось»
Владислав Третьяк высказался о переходе Никиты Серебрякова в «Авангард» из СКА.
«Он опытный вратарь. Сейчас Никита поменял клуб, и я думаю, что он вернется в элиту вратарей КХЛ. Он талантлив.
Надо психологически поддержать. Никита много не играл, что-то у него не получилось в СКА. В «Авангарде» у него все получится», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Р-Спорт»
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