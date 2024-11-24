Третьяк о Серебрякове в «Авангарде»: «Никита вернется в элиту вратарей КХЛ. Он талантлив. В СКА у него что-то не получилось»

Владислав Третьяк высказался о переходе Никиты Серебрякова в «Авангард» из СКА.

«Он опытный вратарь. Сейчас Никита поменял клуб, и я думаю, что он вернется в элиту вратарей КХЛ . Он талантлив.

Надо психологически поддержать. Никита много не играл, что-то у него не получилось в СКА . В «Авангарде » у него все получится», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.