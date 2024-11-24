«Авангард» обыграл «Барыс» в дебютном матче Серебрякова и вышел на 8-е место Востока. Прохоркин сравнял счет на 59:22, Кэсселс забил в овертайме

«Авангард» обыграл «Барыс» в дебютном матче Никиты Серебрякова за клуб.

Встреча проходила в Астане и завершилась победой гостей в овертайме – 3:2.

Омичи уступали до последней минуты основного времени, но на отметке 59:22 счет сравнял Николай Прохоркин при игре в формате «6 на 5». Победный гол на второй минуте овертайма забил Коул Кэсселс .

Голкипер Никита Серебряков провел первый матч в составе «Авангарда ». На его счету 23 отраженных броска из 25.

Омский клуб одержал третью победу в четырех последних встречах. Команда вышла на восьмое место в Восточной конференции, набрав 26 очков за 28 матчей.

В следующем матче «Авангард» встретится с «Металлургом» 26 ноября в Магнитогорске, «Барыс» в гостях сыграет с «Сибирью» 27 ноября.

«Авангард» обменял Макеева и Фигурина в «Витязь» на Воронкова и права на Прищепова. Подмосковный клуб получил и денежную компенсацию