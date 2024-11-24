  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Авангард» заплатит «Витязю» 25 млн рублей при обмене Макеева на Воронкова (Михаил Зислис)
14

«Авангард» заплатит «Витязю» 25 млн рублей при обмене Макеева на Воронкова (Михаил Зислис)

«Авангард» заплатил «Витязю» 25 млн рублей в качестве компенсации при обмене.

Ранее стало известно, что команды обменялись игроками и активами.

Состав «Витязя» пополнили Алексей Макеев и Александр Фигурин, «Авангард» получил Егора Воронкова и спортивные права на Никиту Прищепова.

Также в сделке указывалось наличие денежной компенсации, которую заплатит омский клуб.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, ее размер составит 25 млн рублей.

У «Авангарда» 9 трансферов по ходу сезона – больше, чем побед в основное время

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
logoКХЛ
logoАвангард
деньги
Михаил Зислис
logoВитязь
Никита Прищепов
Александр Фигурин
logoАлексей Макеев
logoЕгор Воронков
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Авангард» обменял Макеева и Фигурина в «Витязь» на Воронкова и права на Прищепова. Подмосковный клуб получил и денежную компенсацию
21сегодня, 09:50
Щитов об «Авангарде»: «Звягин не обладает большим опытом, пока не удалось построить коллектив. Он старается, надо дать больше времени. Слухи об иностранном тренере давят на него»
5вчера, 19:56
Зарплата Маклауда в «Авангарде» – 45 млн рублей. Форвард подписал контракт до конца сезона (Михаил Зислис)
2919 ноября, 08:22
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Есмантович о драфте в КХЛ: «Некрасивое слово, взято из североамериканского хоккея. Ярмарка юниоров – другое мне не нравится»
217 минут назад
Тарасенко сделал передачу в игре с «Бостоном». Безголевая серия форварда «Детройта» – 14 матчей
2сегодня, 10:01
«Авангард» обменял Макеева и Фигурина в «Витязь» на Воронкова и права на Прищепова. Подмосковный клуб получил и денежную компенсацию
21сегодня, 09:50
КХЛ. «Адмирал» обыграл «Амур», «Авангард» в гостях у «Барыса», «Металлург» примет «Сибирь», минское «Динамо» – «Автомобилист»
13сегодня, 09:20
Подколзин о конце серии из 41 игры без голов: «Иногда Бог испытывает тебя, чтобы ты стал лучшим человеком и хоккеистом. Продолжу работать в том же духе»
1сегодня, 09:00
Ротенберг поздравил с Днем матери: «Мама – главный и самый искренний болельщик для любого из нас. Спасибо, что вы есть! Мы играем для вас»
27сегодня, 08:41
Кросби – 7-й игрок в истории НХЛ с 600+ голами за одну франшизу. Форвард «Питтсбурга» повторил достижение Овечкина, Хоу, Айзермана, Лемье, Сакика и Бобби Халла
6сегодня, 08:29
Брюнетт о дебюте Свечкова: «Нэшвилл» в тяжелом положении, поэтому я хотел бы увидеть немного больше. Он был хорош, но очень нервничал в 1-м периоде»
2сегодня, 08:13
Кросби с 600-м голом, Рантанен с 1+3 и Макдэвид с 2+1 – звезды дня в НХЛ
4сегодня, 07:40
«Сан-Хосе» вывел из обращения 19-й номер Торнтона. Он стал 2-м игроком в истории клуба, удостоенным такой чести
16сегодня, 07:25Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Костюченок о 3:5 с «Адмиралом»: «Хотелось, чтобы вратарская линия была получше. Игра длится 60 минут – ребята рано почувствовали, что они выиграли, расслабленность пошла»
27 минут назад
«Северсталь» обменяла Душака в «Куньлунь» на денежную компенсацию
42 минуты назад
Цыплаков сделал ассист в матче с «Сент-Луисом». Форвард «Айлендерс» с 11 (2+9) очками делит 3-е место в гонке бомбардиров среди новичков
54 минуты назад
«Адмирал» одержал волевую победу над «Амуром» и прервал серию из 5 поражений. Хабаровчане уступили в 15 из 16 последних игр
сегодня, 09:30
Плющев об 1+2 у Ничушкина с «Флоридой»: «Доказывает, что полон сил реабилитироваться. Все будет зависеть только от него – воля волей, если сил невпроворот»
сегодня, 09:17
«Оттава» проиграла 5 матчей подряд с общей разницей 11:21. Команда занимает 15-е место на Востоке
3сегодня, 07:55
Кучеров в 3-й раз в сезоне остался без очков. У него 1 бросок и «минус 1» за 21:41 с «Далласом» при 3:12 в большинстве
2сегодня, 06:35
Василевский в 3-й раз в сезоне пропустил 4+ шайбы за игру, отразив 24 из 28 бросков «Далласа»
1сегодня, 06:25
Сорокин отразил 24 из 25 бросков «Сент-Луиса» и стал 2-й звездой матча. Победа – 1-я за 5 игр
1сегодня, 05:15
Мирошниченко провел 1-й матч за «Вашингтон» в этом сезоне. У него 1 хит за 8:56 с «Нью-Джерси»
5сегодня, 05:10