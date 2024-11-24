«Авангард» заплатит «Витязю» 25 млн рублей при обмене Макеева на Воронкова (Михаил Зислис)
«Авангард» заплатил «Витязю» 25 млн рублей в качестве компенсации при обмене.
Ранее стало известно, что команды обменялись игроками и активами.
Состав «Витязя» пополнили Алексей Макеев и Александр Фигурин, «Авангард» получил Егора Воронкова и спортивные права на Никиту Прищепова.
Также в сделке указывалось наличие денежной компенсации, которую заплатит омский клуб.
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, ее размер составит 25 млн рублей.
У «Авангарда» 9 трансферов по ходу сезона – больше, чем побед в основное время
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
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