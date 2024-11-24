«Авангард» заплатит «Витязю» 25 млн рублей при обмене Макеева на Воронкова (Михаил Зислис)

«Авангард» заплатил «Витязю» 25 млн рублей в качестве компенсации при обмене.

Ранее стало известно , что команды обменялись игроками и активами.

Состав «Витязя» пополнили Алексей Макеев и Александр Фигурин, «Авангард» получил Егора Воронкова и спортивные права на Никиту Прищепова.

Также в сделке указывалось наличие денежной компенсации, которую заплатит омский клуб.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, ее размер составит 25 млн рублей.

У «Авангарда» 9 трансферов по ходу сезона – больше, чем побед в основное время