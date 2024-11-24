«Авангард» обменял Макеева и Фигурина в «Витязь» на Воронкова и права на Прищепова. Подмосковный клуб получил и денежную компенсацию

«Авангард» и «Витязь» произвели обмен хоккеистами.

В результате сделки в омский клуб перешел 27-летний защитник Егор Воронков . «Авангард» также получил спортивные права на 20-летнего нападающего Никиту Прищепова.

«Витязь» получил нападающего Алексея Макеева , защитника Александра Фигурина и денежную компенсацию.

Воронков в Фонбет чемпионате КХЛ выступал только за «Витязь ». На его счету 461 матч и 49 (10+39) баллов за результативность.

Прищепов в текущем сезоне провел 6 матчей в НХЛ за «Колорадо» и 10 игр за его фарм-клуб в АХЛ.

32-летний Макеев перешел в «Авангард » перед началом нынешнего сезона. На его счету 25 матчей и 8 (5+3) очков за омский клуб при полезности «минус 6».

22-летний Фигурин провел два последних сезона в составе «Омских Крыльев» из Olimpbet ВХЛ.