«Авангард» обменял Макеева и Фигурина в «Витязь» на Воронкова и права на Прищепова. Подмосковный клуб получил и денежную компенсацию
«Авангард» и «Витязь» произвели обмен хоккеистами.
В результате сделки в омский клуб перешел 27-летний защитник Егор Воронков. «Авангард» также получил спортивные права на 20-летнего нападающего Никиту Прищепова.
«Витязь» получил нападающего Алексея Макеева, защитника Александра Фигурина и денежную компенсацию.
Воронков в Фонбет чемпионате КХЛ выступал только за «Витязь». На его счету 461 матч и 49 (10+39) баллов за результативность.
Прищепов в текущем сезоне провел 6 матчей в НХЛ за «Колорадо» и 10 игр за его фарм-клуб в АХЛ.
32-летний Макеев перешел в «Авангард» перед началом нынешнего сезона. На его счету 25 матчей и 8 (5+3) очков за омский клуб при полезности «минус 6».
22-летний Фигурин провел два последних сезона в составе «Омских Крыльев» из Olimpbet ВХЛ.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Авангарда»
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