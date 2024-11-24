Каменский о травме Овечкина: «Саша знает, как себя готовить. Он выйдет еще более замотивированным и покажет хоккей, который мы от него ждем. Уверен, он сможет побить рекорд»
Валерий Каменский высказался о травме Александра Овечкина.
Ранее стало известно, что капитан «Вашингтона» пропустит 4-6 недель из-за перелома малоберцовой кости.
«Саша – профессионал, он знает, как себя готовить. Он выйдет еще более замотивированным и покажет тот хоккей, который мы от него ждем. Будет нас радовать.
Я это точно знаю и уверен в нем. И в том, что он сможет побить рекорд, я тоже уверен. Мы все за него болеем и помогаем ему своей поддержкой», – сказал олимпийский чемпион, вице-президент по развитию Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский.
39-летний Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (868 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Р-Спорт»
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