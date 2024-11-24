Дмитрий Губерниев: «Когда у Серохвостова все в порядке – бежит как Овечкин. У меня по-прежнему в душе горит огонь, когда смотрю и комментирую биатлон»

Губерниев сравнил биатлониста Серохвостова с хоккеистом Овечкиным.

Сегодня Даниил Серохвостов выиграл масс-старт на этапе Альфа-Банк Кубка Содружества в Ханты-Мансийске.

«Впечатление произвел Серохвостов, который, когда у него все в порядке, бежит как [Александр] Овечкин , хотя у них и большая разница в возрасте (биатлонисту 25 лет, хоккеисту 39 – Спортс’‘). Сейчас вот у Овечкина травма, а Серохвостов все болячки залечил.

Молодежь вообще великолепная у Истомина с Норицыным (тренеров по биатлону – Спортс’‘) подрастает, это тоже очень здорово. На самом деле очень интересная борьба у нас в каждой гонке, все непредсказуемо. У меня по-прежнему в душе горит огонь, когда я смотрю и комментирую биатлон. Все пока очень неплохо », – сказал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев .

Также Губерниев высказался о невысокой посещаемости соревнований в Ханты-Мансийске.

«Что касается не самой высокой посещаемости этапа в Ханты-Мансийске, то это специфический в этом плане город. Там даже на концерт «Руки Вверх», к примеру, не все билеты были проданы. Это семейный регион, люди умеют выбирать и нужно их сильно заинтересовать, чтобы они пришли. Плюс погода холодная, конечно, тоже повлияла. Что теперь поделать – конечно, хочется видеть побольше зрителей на трибунах», – отметил Губерниев.