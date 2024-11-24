Есмантович о сезоне ЦСКА: «Рано собирать плоды с дерева, оно только расцветает. Результат будем смотреть весной. Мы находимся не там, где должны. Будем преодолевать трудности»

Президент ЦСКА Игорь Есмантович высказался о выступлении команды.

ЦСКА с 35 очками в 27 играх занимает 5-е место в таблице Запада.

– Что скажете по сезону?

– Рано собирать плоды с дерева. Оно только расцветает. Уделяем время дисциплине, медицине.

Слава богу, вернулся после травмы Афанасьев . Результат будем смотреть весной. Мы находимся не там, где должны. Будем преодолевать трудности.

– Тренд положительный?

– Нравится мне в магазине моды. Мы должны быть более терпимыми, – сказал президент ЦСКА Игорь Есмантович.