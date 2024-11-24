Есмантович о сезоне ЦСКА: «Рано собирать плоды с дерева, оно только расцветает. Результат будем смотреть весной. Мы находимся не там, где должны. Будем преодолевать трудности»
Президент ЦСКА Игорь Есмантович высказался о выступлении команды.
ЦСКА с 35 очками в 27 играх занимает 5-е место в таблице Запада.
– Что скажете по сезону?
– Рано собирать плоды с дерева. Оно только расцветает. Уделяем время дисциплине, медицине.
Слава богу, вернулся после травмы Афанасьев. Результат будем смотреть весной. Мы находимся не там, где должны. Будем преодолевать трудности.
– Тренд положительный?
– Нравится мне в магазине моды. Мы должны быть более терпимыми, – сказал президент ЦСКА Игорь Есмантович.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости