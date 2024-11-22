Вячеслав Фетисов: «Мой ЦСКА закончился в 1989 году. Я не вхожу в клуб, для меня это все чужое. Не знаю, почему это произошло. Точно не по моей вине»
Вячеслав Фетисов высказался касательно новой арены ЦСКА.
В октябре был представлен проект стадиона, который будет выполнен в форме бриллиантовой шайбы со стеклянным фасадом.
«Не видел проект, мой клуб ЦСКА закончился в 1989 году, а начался в 1968-м. В майке ЦСКА я не проиграл ни одного турнира в Москве. Я не вхожу в ЦСКА, для меня это все чужое.
Не знаю, почему это все произошло. Но точно не по моей вине, не по нашей, кто играл в то время.
Надеюсь, будет хороший бриллиант, хорошее место для болельщиков и команды», – сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы и экс-защитник ЦСКА Вячеслав Фетисов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Р-Спорт»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости