Вячеслав Фетисов: «Мой ЦСКА закончился в 1989 году. Я не вхожу в клуб, для меня это все чужое. Не знаю, почему это произошло. Точно не по моей вине»

Вячеслав Фетисов высказался касательно новой арены ЦСКА.

В октябре был представлен проект стадиона, который будет выполнен в форме бриллиантовой шайбы со стеклянным фасадом.

«Не видел проект, мой клуб ЦСКА закончился в 1989 году, а начался в 1968-м. В майке ЦСКА я не проиграл ни одного турнира в Москве. Я не вхожу в ЦСКА, для меня это все чужое.

Не знаю, почему это все произошло. Но точно не по моей вине, не по нашей, кто играл в то время.

Надеюсь, будет хороший бриллиант, хорошее место для болельщиков и команды», – сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы и экс-защитник ЦСКА Вячеслав Фетисов.