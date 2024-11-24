Костюченок о 3:5 с «Адмиралом»: «Хотелось, чтобы вратарская линия была получше. Игра длится 60 минут – ребята рано почувствовали, что они выиграли, расслабленность пошла»

Виктор Костюченок прокомментировал поражение «Амура» от «Адмирала».

Хабаровский клуб уступил со счетом 3:5, выигрывая по ходу встречи 2:0 и 3:2. Ворота «Амура» защищал 20-летний Виктор Кобозев .

«Игра длится 60 минут. После хорошего первого периода где-то ребята немножко рано почувствовали, что они выиграли, пошла некая расслабленность и пошел свой хоккей.

Соперники играли до конца, они проигрывали, однако их гнали болельщики, трибуны хорошие, приятно играть в такой атмосфере.

Взяли достаточно рано тайм-аут, потому что соперники прилично добавили темп. Мы пытались сбить его и сумбур в нашей команде, после которого мы заиграли получше.

Чтобы сравнять счет в концовке, возможно, не хватило свежести, когда нужно принять правильные решения свежей головой – ее нет. Есть потеря концентрации: то, что ребята хотят быстрее сыграть в атаку, где-то порой жертвуют тем, что в обороне происходит.

Да и хотелось бы, чтобы вратарская линия была получше», – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Амура » Виктор Костюченок .