Костюченок о 3:5 с «Адмиралом»: «Хотелось, чтобы вратарская линия была получше. Игра длится 60 минут – ребята рано почувствовали, что они выиграли, расслабленность пошла»
Хабаровский клуб уступил со счетом 3:5, выигрывая по ходу встречи 2:0 и 3:2. Ворота «Амура» защищал 20-летний Виктор Кобозев.
«Игра длится 60 минут. После хорошего первого периода где-то ребята немножко рано почувствовали, что они выиграли, пошла некая расслабленность и пошел свой хоккей.
Соперники играли до конца, они проигрывали, однако их гнали болельщики, трибуны хорошие, приятно играть в такой атмосфере.
Взяли достаточно рано тайм-аут, потому что соперники прилично добавили темп. Мы пытались сбить его и сумбур в нашей команде, после которого мы заиграли получше.
Чтобы сравнять счет в концовке, возможно, не хватило свежести, когда нужно принять правильные решения свежей головой – ее нет. Есть потеря концентрации: то, что ребята хотят быстрее сыграть в атаку, где-то порой жертвуют тем, что в обороне происходит.
Да и хотелось бы, чтобы вратарская линия была получше», – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Виктор Костюченок.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий