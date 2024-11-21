Владислав Барулин: «Амур» оказался в такой заднице, что выбираться из нее придется долго. Нужно идти шаг за шагом»
Владислав Барулин высказался о выступлении «Амура» в сезоне-2024/25.
Команда проиграла 14 последних матчей.
– Что «Амуру» мешает побеждать?
– Поменялся тренер, сейчас меняется рисунок игры. Мы отходим от очень оборонительного хоккея. Базовые вещи остаются, но рисунок игры кардинально поменялся, нам, нападающим, развязывают руки.
Мы оказались в такой заднице, что выбираться из нее придется долго. Нужно идти шаг за шагом, – сказал нападающий «Амура» Владислав Барулин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
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