Владислав Барулин: «Амур» оказался в такой заднице, что выбираться из нее придется долго. Нужно идти шаг за шагом»

Владислав Барулин высказался о выступлении «Амура» в сезоне-2024/25.

Команда проиграла 14 последних матчей.

– Что «Амуру» мешает побеждать?

– Поменялся тренер, сейчас меняется рисунок игры. Мы отходим от очень оборонительного хоккея. Базовые вещи остаются, но рисунок игры кардинально поменялся, нам, нападающим, развязывают руки.

Мы оказались в такой заднице, что выбираться из нее придется долго. Нужно идти шаг за шагом, – сказал нападающий «Амура» Владислав Барулин .