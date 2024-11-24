«Адмирал» одержал волевую победу над «Амуром» и прервал серию из 5 поражений. Хабаровчане уступили в 15 из 16 последних игр
«Адмирал» одержал волевую победу над «Амуром».
В матче Фонбет чемпионата КХЛ клуб из Владивостока, уступая по ходу встречи 0:2 и 2:3, смог переиграть соперника со счетом 5:3.
«Адмирал» прервал серию из пяти поражений. Команда находится на шестом месте в Восточной конференции, набрав 31 очко за 31 матч.
«Амур» проиграл 15 из 16 последних матчей. Хабаровчане занимают последнее место на Востоке, имея 15 очков после 30 проведенных встреч.
Следующий матч обе команды проведут дома против СКА. «Адмирал» сыграет с армейцами 28 ноября, «Амур» – 30 ноября.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости