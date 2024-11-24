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«Адмирал» одержал волевую победу над «Амуром» и прервал серию из 5 поражений. Хабаровчане уступили в 15 из 16 последних игр

«Адмирал» одержал волевую победу над «Амуром».

В матче Фонбет чемпионата КХЛ клуб из Владивостока, уступая по ходу встречи 0:2 и 2:3, смог переиграть соперника со счетом 5:3.

«Адмирал» прервал серию из пяти поражений. Команда находится на шестом месте в Восточной конференции, набрав 31 очко за 31 матч.

«Амур» проиграл 15 из 16 последних матчей. Хабаровчане занимают последнее место на Востоке, имея 15 очков после 30 проведенных встреч.

Следующий матч обе команды проведут дома против СКА. «Адмирал» сыграет с армейцами 28 ноября, «Амур» – 30 ноября.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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