«Адмирал» одержал волевую победу над «Амуром» и прервал серию из 5 поражений. Хабаровчане уступили в 15 из 16 последних игр

«Адмирал» одержал волевую победу над «Амуром».

В матче Фонбет чемпионата КХЛ клуб из Владивостока, уступая по ходу встречи 0:2 и 2:3, смог переиграть соперника со счетом 5:3.

«Адмирал » прервал серию из пяти поражений. Команда находится на шестом месте в Восточной конференции, набрав 31 очко за 31 матч.

«Амур » проиграл 15 из 16 последних матчей. Хабаровчане занимают последнее место на Востоке, имея 15 очков после 30 проведенных встреч.

Следующий матч обе команды проведут дома против СКА. «Адмирал» сыграет с армейцами 28 ноября, «Амур» – 30 ноября.