  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Костюченок о 1-й победе «Амура» за 15 игр: «Довольны, прервали серию неудач. Мы никому не проигрывали по движению, броскам и моментам – просто не могли забить»
0

Костюченок о 1-й победе «Амура» за 15 игр: «Довольны, прервали серию неудач. Мы никому не проигрывали по движению, броскам и моментам – просто не могли забить»

Тренер «Амура» прокомментировал победу над «Барысом».

Команда под руководством тренера Виктора Костюченка обыграла казахстанский клуб (3:0) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Хорошая игра, все довольны, все получили удовольствие от игры, именно от командной игры. Вратарь – молодец, отыграл на ноль, в нужные моменты подтащил, оставил в игре.

Хочу отметить самоотверженность наших ребят: много блокированных бросков и хорошие голы, терпеливые. Все довольны, что прервали эту серию неудач. Где взяли силы после сложного перелета? Готовимся, тренируемся.

Мы никакой команде не проигрывали по движению, по броскам и голевым моментам – просто не могли забить. Сейчас забили. А восстанавливаемся в самолете, мы привыкшие.

Всегда делаем акцент на обороне, но здесь дело в том, что немножко проседали в концентрации и не было взаимовыручки, не страховали друг друга, поэтому такие легкие голы пропускали.

Мы разговариваем с игроками – и индивидуально, и все вместе, ищем подходы. Понятно, что это груз ответственности перед болельщиками, но надо это переломить – через работу, через беседы», – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Виктор Костюченок.

«Амур» прервал 14-матчевую серию поражений в КХЛ, обыграв «Барыс»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт КХЛ
logoАмур
logoВиктор Костюченок
logoКХЛ
logoБарыс
logoSports – Казахстан
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
КХЛ. «Сибирь» обыграла «Сочи», «Динамо» Минск проиграло «Динамо» Москва, «Авангард» победил «Адмирал»
68сегодня, 18:59
«Амур» прервал 14-матчевую серию поражений в КХЛ, обыграв «Барыс»
9сегодня, 16:38
КХЛ. СКА уступил «Авангарду», «Торпедо» обыграло «Сочи», «Трактор» победил «Амур»
19611 ноября, 18:29
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Третьяк об Овечкине: «Я бы справился с его броском 40 лет назад, сегодня уже нет – шайба летит как пуля. Раньше Александр столько бы не забросил, прогресса добились за счет изменения клюшек»
9 минут назад
Фетисов о работе тренером: «Было несколько предложений в НХЛ, но Путин позвал возглавить российский спорт. Нельзя было не согласиться»
526 минут назад
Кудашов после 4:3 с «Динамо» Минск: «Кому этот Кубок Континента нужен-то? Все хотят другой трофей, включая нас»
46 минут назад
Тамбиев – журналистам: «Сидите и балдеете. Слетайте хоть раз на Дальний Восток и обратно, посмотрю, как будете играть. «Адмирал» весь сезон так летает»
9сегодня, 20:05
Владислав Третьяк: «В НХЛ 10 наших голкиперов, такого не было никогда. В СССР не было специализированных наставников для вратарей, это мы переняли в США»
2сегодня, 19:50
Крикунов о травме Овечкина: «Может потерять кондиции, но он волевой, мощный. Начнет готовиться через 4 недели, надо забить хотя бы голов 20»
3сегодня, 19:33
НХЛ. «Питтсбург» примет «Виннипег», «Анахайм» сыграет с «Баффало»
6сегодня, 19:01
КХЛ. «Сибирь» обыграла «Сочи», «Динамо» Минск проиграло «Динамо» Москва, «Авангард» победил «Адмирал»
68сегодня, 18:59
Меркли перейдет в «Авангард» из «Куньлуня» («СЭ»)
19сегодня, 18:59
«Динамо» Москва выиграло 5-й матч подряд. Команда Кудашова отыгралась с 0:3 в игре с минским «Динамо»
5сегодня, 18:54
Ко всем новостям
Последние новости
«Вегас» продлил контракт с Хауденом на 5 лет. Кэпхит – 2,5 млн долларов
1сегодня, 19:20
Звягин о большинстве «Авангарда»: «Это проблема, которую стараемся решить. У нас большая ротация, сочетания немного не сыграны. Это накладывает негатив»
4сегодня, 18:30
Юрий Новиков: «Пол зарплат в КХЛ нужно отменить. Это дело клубов, сколько платить. Этот вопрос нужно решать по-государственному»
5сегодня, 16:59
Минское «Динамо» проводит 1000-й матч в КХЛ в специальных джерси: «Цифра 1000 имеет принт, состоящий из фамилий всех игроков, выступавших за клуб»
2сегодня, 16:22Фото
Вячеслав Козлов о погоне Овечкина за Гретцки: «За два года точно побьет рекорд. Это важно для всего хоккея и его популяризации»
сегодня, 15:59
Алексей Миранчук: «Овечкин – игрок с большой буквы. Я не знаком с Александром, но хотел бы с ним пообщаться. Он идет к рекорду»
сегодня, 14:53
Хайруллин повторил рекорд СКА по голам в пустые ворота
3сегодня, 14:37
«Я сын Миража». Бучельников – о любви к CS
сегодня, 14:28Игры
«Металлург» продлил контракты с Силантьевым и Андреем Козловым до 2027 года
5сегодня, 14:16
Михайлов победил в номинации «Эпоха в спорте» Национальной спортивной премии
2сегодня, 13:32