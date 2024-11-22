Костюченок о 1-й победе «Амура» за 15 игр: «Довольны, прервали серию неудач. Мы никому не проигрывали по движению, броскам и моментам – просто не могли забить»

Тренер «Амура» прокомментировал победу над «Барысом».

Команда под руководством тренера Виктора Костюченка обыграла казахстанский клуб (3:0) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Хорошая игра, все довольны, все получили удовольствие от игры, именно от командной игры. Вратарь – молодец, отыграл на ноль, в нужные моменты подтащил, оставил в игре.

Хочу отметить самоотверженность наших ребят: много блокированных бросков и хорошие голы, терпеливые. Все довольны, что прервали эту серию неудач. Где взяли силы после сложного перелета? Готовимся, тренируемся.

Мы никакой команде не проигрывали по движению, по броскам и голевым моментам – просто не могли забить. Сейчас забили. А восстанавливаемся в самолете, мы привыкшие.

Всегда делаем акцент на обороне, но здесь дело в том, что немножко проседали в концентрации и не было взаимовыручки, не страховали друг друга, поэтому такие легкие голы пропускали.

Мы разговариваем с игроками – и индивидуально, и все вместе, ищем подходы. Понятно, что это груз ответственности перед болельщиками, но надо это переломить – через работу, через беседы», – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Амура » Виктор Костюченок .

«Амур» прервал 14-матчевую серию поражений в КХЛ, обыграв «Барыс»