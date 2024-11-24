Карпухин про 1:4: «Куньлунь» ставил «автобус», хорошо оборонялся. «Трактору» надо это принять, сделать работу над ошибками»
– Чего не хватило в этом матче? Скажу банально: забить голы. Много бросали, много проводили время в зоне атаки. Соперник хорошо оборонялся, ставил «автобус», забил свои голы и победил.
– Такие матчи случаются в сезоне?
– Да, к сожалению. Надо это принять и сделать работать над ошибками. Хотелось бы, чтобы таких игр было как можно меньше.
– Обидно было проигрывать, когда матч был посвящен мамам?
– Такой эмоциональный подъем был перед игрой, «Трактор» придумал классный перформанс. Хотелось порадовать всех мам и подарить им победу. Но получилось так.
– Видели плакат, который подготовила ваша мама?
– Да, классно. Сначала на плакате было написано: «Илюша, не дерись!» А когда мы стали проигрывать, мама закрыла «не», и получилось «Илюша, дерись!». Мама все видит, – сказал защитник «Трактора» Илья Карпухин.
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