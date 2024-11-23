Гру про 1:4 от «Куньлуня»: «Трактору» не хватало эмоций, играли на скорости соперника, недостаточно угроз в нападении. Мы играли без страха проиграть»
«Трактор» уступил 1:4 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Думаю, что нам не хватало эмоций на льду.
Знаете, когда ты не боишься проиграть, то и недостаточно вкладываешься в результат, у тебя недостаточно настойчивости, чтобы забрать победу.
При этом мы контролировали игру, но, на мой взгляд, создавали недостаточно угроз в нападении. Наш соперник ждал ошибки, и он ее дождался, чтобы победить.
– Вы как человек с множеством матчей в АХЛ, увидели ли чисто североамериканскую команду?
– Может быть, в чем-то «Куньлунь» напоминает команду АХЛ, но после второго периода мы сказали ребятам, что мы в целом играем быстрее, а сегодня как будто играли на скорости соперника.
Никак не хочу умалять заслуг «Куньлуня» и их победу. Я знаю многих игроков из этой команды – это хорошие игроки.
У меня было такое ощущение, что при счете 1:1 мы играли так, как будто у нас впереди еще много времени в запасе.
А потом, хоп, 1:2, 1:3 и времени, чтобы выиграть матч уже нет – об этом я и говорил. Мы играли без страха потерпеть поражение, – сказал главный тренер «Трактора» Бенуа Гру.
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