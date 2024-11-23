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  • Гру про 1:4 от «Куньлуня»: «Трактору» не хватало эмоций, играли на скорости соперника, недостаточно угроз в нападении. Мы играли без страха проиграть»
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Гру про 1:4 от «Куньлуня»: «Трактору» не хватало эмоций, играли на скорости соперника, недостаточно угроз в нападении. Мы играли без страха проиграть»

Бенуа Гру прокомментировал поражение от «Куньлуня».

«Трактор» уступил 1:4 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Думаю, что нам не хватало эмоций на льду.

Знаете, когда ты не боишься проиграть, то и недостаточно вкладываешься в результат, у тебя недостаточно настойчивости, чтобы забрать победу.

При этом мы контролировали игру, но, на мой взгляд, создавали недостаточно угроз в нападении. Наш соперник ждал ошибки, и он ее дождался, чтобы победить.

– Вы как человек с множеством матчей в АХЛ, увидели ли чисто североамериканскую команду?

– Может быть, в чем-то «Куньлунь» напоминает команду АХЛ, но после второго периода мы сказали ребятам, что мы в целом играем быстрее, а сегодня как будто играли на скорости соперника.

Никак не хочу умалять заслуг «Куньлуня» и их победу. Я знаю многих игроков из этой команды – это хорошие игроки.

У меня было такое ощущение, что при счете 1:1 мы играли так, как будто у нас впереди еще много времени в запасе.

А потом, хоп, 1:2, 1:3 и времени, чтобы выиграть матч уже нет – об этом я и говорил. Мы играли без страха потерпеть поражение, – сказал главный тренер «Трактора» Бенуа Гру.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Трактора»
logoБенуа Гру
logoКуньлунь Ред Стар
logoТрактор
logoКХЛ
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