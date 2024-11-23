«Трактор» уступил «Куньлуню» – 1:4. У команды Гру 2 поражения в 3 последних матчах
«Трактор» проиграл «Куньлуню» в матче КХЛ.
Команда тренера Бенуа Гру уступила 1:4 на домашней площадке в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
При этом «Трактор» перебросал соперника со счетом 29:20.
Для уральцев это второе поражение в трех последних встречах. Прежде «Трактор» обыграл ЦСКА (5:2) и уступил «Динамо» (3:4 Б).
«Трактор» имеет в активе 42 балла в 29 матчах и лидирует в таблице Восточной конференции.
«Куньлунь» набрал 25 очков в 30 играх и находится на 10-й позиции в Западной конференции.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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