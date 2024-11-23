«Трактор» уступил «Куньлуню» – 1:4. У команды Гру 2 поражения в 3 последних матчах

«Трактор» проиграл «Куньлуню» в матче КХЛ.

Команда тренера Бенуа Гру уступила 1:4 на домашней площадке в игре Фонбет чемпионата КХЛ .

При этом «Трактор » перебросал соперника со счетом 29:20.

Для уральцев это второе поражение в трех последних встречах. Прежде «Трактор» обыграл ЦСКА (5:2) и уступил «Динамо» (3:4 Б).

«Трактор» имеет в активе 42 балла в 29 матчах и лидирует в таблице Восточной конференции.

«Куньлунь » набрал 25 очков в 30 играх и находится на 10-й позиции в Западной конференции.