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«Трактор» уступил «Куньлуню» – 1:4. У команды Гру 2 поражения в 3 последних матчах

«Трактор» проиграл «Куньлуню» в матче КХЛ.

Команда тренера Бенуа Гру уступила 1:4 на домашней площадке в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

При этом «Трактор» перебросал соперника со счетом 29:20.

Для уральцев это второе поражение в трех последних встречах. Прежде «Трактор» обыграл ЦСКА (5:2) и уступил «Динамо» (3:4 Б).

«Трактор» имеет в активе 42 балла в 29 матчах и лидирует в таблице Восточной конференции.

«Куньлунь» набрал 25 очков в 30 играх и находится на 10-й позиции в Западной конференции.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
logoТрактор
logoКХЛ
logoБенуа Гру
logoКуньлунь Ред Стар
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