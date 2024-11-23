«Нэшвилл» вызвал Свечкова из АХЛ. У 21-летнего форварда 8 очков в 7 матчах за «Милуоки»

«Нэшвилл» вызвал Федора Свечкова из фарм-клуба.

«Предаторс» примут «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ 24 ноября. Игра начнется в 3:00 по московскому времени.

Сегодня «Нэшвилл » вызвал Свечкова из фарма.

В нынешнем сезоне россиянин набрал 8 (5+3) очков при полезности «плюс 5» в 7 матчах в составе «Милуоки » в АХЛ .