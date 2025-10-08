«Вегас» подписал Хольца на 2 года с кэпхитом 837,5 тысяч долларов. Форвард был последним ограниченно свободным агентом НХЛ без контракта

«Вегас» подписал Александера Хольца на 2 года с кэпхитом 837,5 тысяч долларов.

Клуб заключил соглашение с 23-летним шведом, находившимся в статусе ограниченно свободного агента.

Отметим, что игрок принял участие в тренировочном лагере клуба на условиях пробного контракта.

В прошлом сезоне нападающий провел 53 матча за «Голден Найтс» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 11 (4+7) очков. Всего в лиге у него 163 игры и 45 (23+22) баллов.

Хольц был последним ограниченно свободным агентом НХЛ этого года, остававшимся без контракта в лиге.

Форвард Расмус Купари (экс-«Виннипег») формально остается в этом списке, но он предпочел продолжить карьеру в Швейцарии.

Пьетранжело пропустит сезон НХЛ целиком. «Вегас» может не учитывать контракт защитника под потолком