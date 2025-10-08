«Вегас» подписал Хольца на 2 года с кэпхитом 837,5 тысяч долларов. Форвард был последним ограниченно свободным агентом НХЛ без контракта
«Вегас» подписал Александера Хольца на 2 года с кэпхитом 837,5 тысяч долларов.
Клуб заключил соглашение с 23-летним шведом, находившимся в статусе ограниченно свободного агента.
Отметим, что игрок принял участие в тренировочном лагере клуба на условиях пробного контракта.
В прошлом сезоне нападающий провел 53 матча за «Голден Найтс» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 11 (4+7) очков. Всего в лиге у него 163 игры и 45 (23+22) баллов.
Хольц был последним ограниченно свободным агентом НХЛ этого года, остававшимся без контракта в лиге.
Форвард Расмус Купари (экс-«Виннипег») формально остается в этом списке, но он предпочел продолжить карьеру в Швейцарии.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Вегаса»
