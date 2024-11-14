Свечков набрал 2+1 и стал 2-й звездой матча с «Манитобой». У форварда фарм-клуба «Нэшвилла» 8 очков в 6 матчах АХЛ

Федор Свечков набрал очки во всех шести матчах сезона АХЛ.

Нападающий «Милуоки » записал на свой счет три очка в игре регулярного чемпионата АХЛ против «Манитобы» (4:5).

В активе россиянина дубль и результативная передача при полезности «плюс 3». Он был признан второй звездой матча.

В нынешнем сезоне Федор Свечков набрал 8 (5+3) очков при полезности «плюс 7» в 6 матчах регулярного чемпионата.