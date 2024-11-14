Свечков набрал 2+1 и стал 2-й звездой матча с «Манитобой». У форварда фарм-клуба «Нэшвилла» 8 очков в 6 матчах АХЛ
Федор Свечков набрал очки во всех шести матчах сезона АХЛ.
Нападающий «Милуоки» записал на свой счет три очка в игре регулярного чемпионата АХЛ против «Манитобы» (4:5).
В активе россиянина дубль и результативная передача при полезности «плюс 3». Он был признан второй звездой матча.
В нынешнем сезоне Федор Свечков набрал 8 (5+3) очков при полезности «плюс 7» в 6 матчах регулярного чемпионата.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт АХЛ
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