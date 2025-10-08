  • Спортс
  • «Нью-Джерси» подписал 36-летнего Гленденинга на год и 775 тысяч долларов по итогам просмотра. У форварда 864 матча в регулярках НХЛ
«Нью-Джерси» подписал 36-летнего Гленденинга на год и 775 тысяч долларов по итогам просмотра. У форварда 864 матча в регулярках НХЛ

«Нью-Джерси» подписал 36-летнего Люка Гленденинга на год и 775 тысяч долларов.

Форвард был в команде на просмотре. Соглашение с ним является односторонним. 

За карьеру в лиге Гленденинг провел 864 матча в регулярных чемпионатах за «Детройт», «Даллас» и «Тампу», в составе которой отыграл 2 предыдущих сезона.

В его активе 166 (83+83) очков при полезности «минус 84» и 306 минутах штрафа. В плей-офф у Люка 50 игр и 10 (4+6) баллов. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Нью-Джерси»
