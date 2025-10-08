Маккиннон набрал 0+2 в матче с «Лос-Анджелесом» и побил рекорд Сакика по очкам за «Колорадо» (без учета баллов за «Квебек») – 1017 против 1015
Нэтан Маккиннон обошел Джо Сакика по очкам за «Колорадо».
Форвард «Эвеланш» дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса» (4:1).
30-летний канадец был признан первой звездой встречи.
Маккиннон стал новым рекордсменом «Колорадо» по очкам (без учета баллов за «Квебек Нордикс»), обогнав Джо Сакика (1017 баллов в 871 игре против 1015 в 870).
В истории франшизы Нэтан занимает 3-е место в списке лучших бомбардиров, уступая Сакику (1641 очко в 1378 играх) и Петеру Штястны (1048 в 737).
Напомним, что «Нордикс» переехали в Денвер в 1995 году.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
