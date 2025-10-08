«Торонто» забрал с драфта отказов вратаря Примо (у»Каролины») и форварда Блэйза (у «Монреаля»)

«Торонто» забрал двух игроков с драфта отказов.

«Лифс» взяли 26-летнего вратаря Кэйдена Примо (был выставлен «Каролиной») и форварда Самуэля Блэйза (был выставлен «Монреалем »).

Бывший голкипер «Монреаля» Примо за карьеру провел 55 игр в регулярках НХЛ . «Торонто » стремился усилить глубину вратарской линии на ходе ухода Джозефа Уолла в отпуск по семейным обстоятельствам.

29-летний Блэйз ранее выступал за «Сент-Луис» (в том числе под руководством нынешнего тренера «Лифс» Крэйга Беруби ) и «Рейнджерс». На его счету 257 игр в регулярках и 71 (27+44) очко.

Прошлый сезон он провел в АХЛ и стал обладателем Кубка Колдера в составе «Эбботсфорда» (фарма «Ванкувера»).

Отметим, что у обоих хоккеистов в сезоне-2025/26 действуют односторонние контракты с зарплатой 775 тысяч долларов.