«Торонто» забрал с драфта отказов вратаря Примо (у»Каролины») и форварда Блэйза (у «Монреаля»)
«Торонто» забрал двух игроков с драфта отказов.
«Лифс» взяли 26-летнего вратаря Кэйдена Примо (был выставлен «Каролиной») и форварда Самуэля Блэйза (был выставлен «Монреалем»).
Бывший голкипер «Монреаля» Примо за карьеру провел 55 игр в регулярках НХЛ. «Торонто» стремился усилить глубину вратарской линии на ходе ухода Джозефа Уолла в отпуск по семейным обстоятельствам.
29-летний Блэйз ранее выступал за «Сент-Луис» (в том числе под руководством нынешнего тренера «Лифс» Крэйга Беруби) и «Рейнджерс». На его счету 257 игр в регулярках и 71 (27+44) очко.
Прошлый сезон он провел в АХЛ и стал обладателем Кубка Колдера в составе «Эбботсфорда» (фарма «Ванкувера»).
Отметим, что у обоих хоккеистов в сезоне-2025/26 действуют односторонние контракты с зарплатой 775 тысяч долларов.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sportsnet
