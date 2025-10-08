Исхаков об атакующем хоккее «Металлурга» с негабаритными форвардами: «Мы маленькие, но шустрые. Хоккей меняется, это старое видение, что все должно идти от защиты»

Руслан Исхаков считает, что «Металлург» следует трендам современного хоккея.

Команда под руководством Андрея Разина набрала 22 очка в 13 матчах FONBET КХЛ и лидирует в общей таблице лиги. Магнитогорцы лидируют и по числу заброшенных шайб (52).

– «Металлург» играет в атакующий хоккей, есть мнение, что в плей‑офф команды с таким стилем не могут далеко зайти. Как считаете, насколько это соответствует действительности?

– Во‑первых, время покажет. Во‑вторых, плюс‑минус этот состав уже выигрывал Кубок Гагарина. Хоккей меняется, поэтому это старое видение, что все должно идти от защиты, а в командах должны быть большие игроки, чтобы выигрывать важные матчи.

– Вы говорите о габаритных игроках, значит, наверняка, видели на просторах интернета мемы о том, что «Металлург» – команда гномов?

– Мы на деле доказываем, что наш хоккей работает в том числе и против таких хороших соперников, как «Спартак» и ЦСКА. Мы маленькие, но шустрые. Все работает, – сказал форвард «Металлурга ».