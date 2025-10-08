Ротенберг о 3 командах на КПК: «Хотим, чтобы игрокам «России 25» было комфортно. В СССР было 40 игр в чемпионате, у меня около 100 за сезон, когда работал. Это тяжелая нагрузка»

Роман Ротенберг связал участие 3 команд в КПК с минимизацией нагрузки на игроков.

В Кубке Первого канала-2025 примут участие «Россия 25», сборные Беларуси и Казахстана. Турнир пройдет с 11 по 14 декабря в Новосибирске.

В прошлом году четвертым участником была сборная легионеров КХЛ.

«Мы хотим, чтобы игрокам команды «Россия 25» было комфортно. Все-таки большая нагрузка ложится на них, очень много матчей. Во времена СССР было только 40 игр в чемпионате, игроки тренировались и отдыхали.

Когда я работал [в КХЛ], у меня было около 100 игр каждый сезон. Представьте, какая это тяжелая нагрузка для игрока. Это тяжело тренеру эмоционально, а как это тяжело игроку?

Самое важное в любом профессиональном виде спорта – это планирование. Мы должны так организовать турнир, чтобы наши ребята показали лучший хоккей на благо болельщиков, чтобы они были свежие, и, главное, без травм.

Сейчас же очень много травм, потому что серьезный график. Поэтому мы хотим дать возможность нашим игрокам, мастерам команды «Россия 25» немного восстановиться, сыграть на накале все самые серьезные матчи и дальше поехать работать с победой», – сказал первый вице-президент ФХР и главный тренер «России 25».