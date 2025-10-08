Ротенберг о Менелле в «России 25» на КПК-2025: «Рассмотрим по спортивному принципу. По-мужски ценим ребят, приезжающих в сборную – они настоящие патриоты»

Роман Ротенберг заявил, что Бреннан Менелл может сыграть за «Россию 25».

Команда под руководством бывшего тренера СКА выступит на Кубке Первого канала, который пройдет в декабре в Новосибирске.

Менелл получил российское гражданство в августе 2023 года. Защитник СКА заявил , что хотел бы сыграть за сборную.

«Нужно лично общаться с каждым. Мы никогда не исключаем усиления, все вполне возможно. Но я сказал бы так: на сегодняшний день у нас есть достаточно своих сильных ребят, которые достойны вызова в сборную, которые уже выигрывали, уже приезжали. Это тоже важная история. Человек приезжает, мы не отказываем.

Чисто по-мужски, по жизненным понятиям мы ценим тех ребят, которые к нам приезжают играть за сборную в Казахстан, Санкт-Петербург, Москву, Омск, Красноярск. Мы ценим их, они настоящие патриоты не на словах, а на деле.

Конечно, мы рассмотрим кандидатуру Менелла или любого другого человека. Мы никогда не откажемся выбрать по спортивному принципу лучших игроков», – сказал главный тренер «России 25» Роман Ротенберг .

