Свечков забросил 2 шайбы в 2 матчах за фарм «Нэшвилла» в АХЛ. Форвард пропустил стартовые игры из-за травмы

Федор Свечков забросил 2 шайбы в 2 матчах за фарм «Нэшвилла» в АХЛ.

21-летний нападающий «Милуоки » был признан второй звездой встречи с «Чикаго Вулвс » (2:1 ОТ) в регулярном чемпионате.

В активе россиянина 2 (2+0) очка в 2 играх за «Эдмиралс» в сезоне. Первые игры он пропустил из-за травмы нижней части тела, полученной на предсезонке.

В прошлом сезоне Свечков дебютировал в АХЛ и набрал 39 (16+23) очков в 57 играх в регулярном чемпионате. В розыгрыше Кубка Колдера добавил 12 (6+6) баллов в 15 играх.

Добавим, что в составе «Вулвс» сыграл форвард Глеб Трикозов. В 4 играх в сезоне у него нет результативных действий.