Свечков забросил 2 шайбы в 2 матчах за фарм «Нэшвилла» в АХЛ. Форвард пропустил стартовые игры из-за травмы
Федор Свечков забросил 2 шайбы в 2 матчах за фарм «Нэшвилла» в АХЛ.
21-летний нападающий «Милуоки» был признан второй звездой встречи с «Чикаго Вулвс» (2:1 ОТ) в регулярном чемпионате.
В активе россиянина 2 (2+0) очка в 2 играх за «Эдмиралс» в сезоне. Первые игры он пропустил из-за травмы нижней части тела, полученной на предсезонке.
В прошлом сезоне Свечков дебютировал в АХЛ и набрал 39 (16+23) очков в 57 играх в регулярном чемпионате. В розыгрыше Кубка Колдера добавил 12 (6+6) баллов в 15 играх.
Добавим, что в составе «Вулвс» сыграл форвард Глеб Трикозов. В 4 играх в сезоне у него нет результативных действий.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт АХЛ
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